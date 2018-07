L'Association pour la conservation des ponts couverts au Nouveau-Brunswick souhaite recueillir encore plus de signatures sur une pétition qui circule depuis quelques mois. Elle exhorte le gouvernement provincial à restaurer les ponts au lieu de les remplacer. Plus de 700 résidents appuient la cause.

La province avait environ 340 ponts couverts au début des années 1940, mais n'en compte plus que 58 à ce jour, dont un à Hartland qui demeure le plus long du monde. Ces ponts couverts on été remplacés par des ponts en fer ou en ciment.

Raymond Boucher, président de l'Association pour la conservation des ponts couverts au Nouveau-Brunswick, estime qu'ils ont pourtant une valeur patrimoniale au même titre que les écoles et les églises.

« Le gouvernement doit réaliser que les ponts couverts ont vraiment une grande valeur. Pas seulement pour les touristes, mais aussi pour des raisons d’héritage. Le Nouveau-Brunswick est la seule province en Atlantique où il y a des ponts cou verts », affirme Raymond Boucher, président de l'Association pour la conservation des ponts couverts au Nouveau-Brunswick.

L'association compte tenir un rassemblement dans le Madawaska avant la fin de l'été.

Cette semaine, le chef du parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, Blain Higgs, a salué les efforts de l'association.