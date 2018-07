Un texte d’Alexandre Duval

« Une bière qui a été brassée avec des céréales de l’Alberta et du houblon de l’Allemagne n’est pas une bière locale : c’est une bière de microbrasserie », illustre Luc Fortin, administrateur de Houblon Québec.

Malgré l’intérêt grandissant des Québécois pour les produits du terroir, il reste encore du travail à faire en ce qui concerne le houblon. Des brasseurs hésitent encore à faire le saut, par habitude ou pour des questions de coût, selon M. Fortin.

« Le principal problème, c’est les Américains qui offrent du houblon de 12 $ à 15 $ le kilo sur le marché international quand nous, on le vend entre 20 $ et 25 $. »

Mais M. Fortin y va d'une affirmation audacieuse : le houblon du Québec est supérieur à celui des États-Unis.

« Le houblon du Québec est vraiment de bonne qualité présentement. Les gens qui essaient le houblon du Québec voient qu’il y a un potentiel différent que les houblons américains. »

C’est le cas de la microbrasserie La Korrigane, à Québec, qui utilise aujourd’hui près de 75 % de houblon québécois dans ses recettes.

« Quand on a commencé [en 2010], c'était à peine 2 % de notre houblon qui était du houblon québécois parce que la production de houblon au Québec était à ses balbutiements », se souvient la copropriétaire Catherine Foster.

Il y a 10 ans seulement, alors que le coût du houblon américain bondissait en raison d’une pénurie, le Québec faisait ses premiers pas en matière de production de houblon local, rappelle M. Fortin.

Aujourd’hui, Houblon Québec distribue la production de 14 houblonnières locales à travers le Canada, les États-Unis et même le Brésil. Au total, ce sont 21 variétés qui sont mises en marché par Houblon Québec.

Selon M. Fortin, le houblon québécois jouit d’un avantage indéniable sur ses concurrents internationaux : la fraîcheur.

On a des brasseries qui sont souvent à moins de 10 kilomètres des champs, donc on est capable de faire une livraison presque quotidienne dans les brasseries. Luc Fortin, administrateur chez Houblon Québec

Les houblonnières québécoises sont toutefois sur le point d’entrer dans une nouvelle ère, qui sera marquée par la distribution de houblons dits indigènes.

« L’avenir du houblon au Québec, ce sont les nouvelles variétés, assure M. Fortin. Houblon Québec a trouvé 20 plants de houblon sauvage qui poussaient dans différents lieux du Québec. »