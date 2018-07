Un texte de Lise Millette

Dès l’ouverture, une quinzaine de félins ont été apportés, ceux-là ont tous trouvés un nouveau toit.

Je suis vraiment contente, les 15 chats qui étaient arrivés au début ont été adoptés avec les frais de stérilisation et vaccins, mais le refuge est encore plein. Il y aura encore des chats qui vont recevoir des vaccins, la stérilisation et qui seront mis à l’adoption bientôt , mentionne la cofondatrice du refuge, Dominique Dubois.

Le refuge de Laverlochère compte sur de nombreux bénévoles qui vont nourrir les animaux chaque jour et leur prodiguer des soins. Dominique Dubois, aimerait toutefois réunir suffisamment de fonds pour non seulement poursuivre les services de stérilisation, mais aussi employer du personnel à temps plein.

La nuit c’est tel que tel, tu fermes la lumière et tout le monde fait dodo, mais le lendemain matin il faut quelqu’un pour sortir toutou, le nourrir, sociabiliser, soigner ses blessures, ainsi de suite. On a eu des chatons et c’est la même affaire. On ne peut pas les laisser seuls toutes la journée. Les chatons doivent être sociabilisés, voient différentes personnes pour qu’ils soient adoptables , précisés, Mme Dubois.

Des dons sont amassés et une vente de garage se tenait cette fin de semaine. Les items qui n’ont pas trouvé preneur seront gardés au refuge de sorte qu’il sera toujours possible de se les procurer.