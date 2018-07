L'adolescente a 15 ans, elle a été vue pour la dernière fois vers 18 h mardi 24 juillet.

Le chien a été retrouvé attaché, a dit sa mère, Nishad Lakhani à CBC. C'est ce soir-là que ses parents ont déclaré la disparition de leur fille à la police.

S'il vous plaît, aidez-nous à ramener notre petite fille à la maison saine et sauve , implore sa mère.

La famille de Sydney et ses amis ont accroché des affiches avec sa photo dans les lieux où elle aurait pu se rendre, dans le quartier de East York, à Scarborough, au centre-ville et sur la plage.

Sydney mesure environ 1,52 m ( 5 pi 3 po) et pèse environ 73 kg (160 lb). Elle a les cheveux de couleur pourpre, ils sont teints. Ils sont généralement attachés en chignon. Elle portait ce jour-là une jupe noire, un chandail blanc, de grandes boucles d'oreilles et peut-être un sac à dos rose et noir.