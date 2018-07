Deux lots de vaccins contre la coqueluche, la diphtérie et le tétanos (CDT) produits en chine et utilisés dans les provinces du Shandong et du Hebei, ainsi que dans la ville de Chongquing sont potentiellement inefficaces.

Lots problématiques : Numéro de série 201605014-01 : produit par Changchun Changsheng Biotechnology Co. ltée et acheté par le Centre provincial de contrôle et de prévention des maladies infectieuses du Shandong.

: produit par Changchun Changsheng Biotechnology Co. ltée et acheté par le Centre provincial de contrôle et de prévention des maladies infectieuses du Shandong. Numéro de série 201607050-2 : produit par Wuhan Biological Products Research Institute Co. ltée et acheté par les centres de contrôle et de prévention des maladies infectieuses de la province du Hebei et de la ville de Chongquing.

Bien que ces vaccins ne représentent aucun risque pour la santé, les parents d’enfants vaccinés dans ces régions sont tout de même invités à vérifier le carnet de vaccination de leur enfant et d’alerter les autorités si les vaccins fautifs ont été reçus.