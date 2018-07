Les vélos d'eau, disponibles en location, sont une nouvelle façon pour Tourisme Edmundston d'augmenter le nombre d'activités offertes durant la période estivale.



« C'est quelque chose qu'on a voulu essayer pour mettre un petit peu d'activités de plus, d'activités de plus dans le parc », affirme Janice Arseneau, coordonnatrice touristique de Tourisme Edmundston.



Selon elle, la ville est déjà reconnue pour son offre en cyclisme et il semblait naturel pour l'office de tourisme d'ajouter une corde de plus à son arc dans ce domaine.



« Les gens sont surpris que c'est quand même facile. Ce n'est pas tout le monde qui fait du vélo, des fois ils trouvent ça dur, mais c'est le concept d'un pédalo. C'est le concept d'un pédalo mais tu es assis plus haut, ça fait que c'est vraiment facile. »



Les locations de vélo d'eau ne sont pas nombreuses depuis le début de l'été, mais l'organisme attribue le faible achalandage à la nouveauté ainsi qu'à la température très chaude des dernières semaines. Il croit toutefois que plus l'activité sera connue des vacanciers, plus elle sera populaire.