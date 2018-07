La Ville prévoit aussi nettoyer plus de 10 000 mètres carrés de secteurs boisés et faire de l'élagage. Ces travaux toucheront tous les secteurs de la municipalité.

Par les années passées, Saguenay avait dû accélérer l'abattage des ormes et des saules, particulièrement dans le secteur d'Arvida, parce qu'ils étaient malades.

« On constate qu’il y a moins d’arbres malades à abattre. Donc, de plus en plus, c’est de l’élagage qu’on fait. Alors, on a pris le contrôle vraiment au niveau des ormes qui étaient considérés affectés par la maladie », explique la porte-parole de la Ville de Saguenay, Marie-Hélène Lafrance.