« C’était la peur un peu. Parce que de tous les points d’entrée, ça n’allait pas bien notre affaire », raconte le maire, Jeannot Lachance. En 21 ans, il n’a jamais vu une telle quantité de pluie s’abattre sur la municipalité en si peu de temps.

« On a passé une partie de la nuit debout. Ce n’était pas le déluge, mais il y avait de l’eau. On perdait nos ponceaux. L’eau passait par-dessus et le gravier s’en allait. Nos ponceaux, nos routes n’étaient plus praticables », poursuit-il.

Selon Environnement Canada, de 60 mm à 75 mm de pluie sont tombés à Saint-Robert-Bellarmin en 12 heures « et peut-être même plus ».

Le maire soutient que c’est seulement sa municipalité qui a été touchée.

« C’est bien curieux comme ça s’est fait. Ici, à la municipalité, on a quand même un grand territoire. La partie du haut, vers le mont Bélanger, les éoliennes tout ça : pratiquement pas d’eau », a-t-il remarqué.

La partie plus basse de la municipalité, elle, elle y a goûté! C’était comme une lisière qui passait, c’était intense. Jeannot Lachance, maire de Saint-Robert-Bellarmin

Des changements à venir

Dès samedi matin, la municipalité s’est relevé les manches.

« On a passé une partie de la nuit debout. On regardait s’il y avait des troncs d’arbres ou des choses semblables pour éviter que ça nuise à l’écoulement de l’eau »,

« Après ça, le lendemain matin, c’était le branle-bas de combat. On a affecté un contracteur qui est venu avec une pelle et des camions et on a commencé à replacer ça temporairement », souligne-t-il.

Même si « tout le monde peut maintenant circuler », d’importants travaux restent à venir.

« On est en train de voir comment on va s’enligner pour être certain que ça ne nous arrive plus. En tout cas, éviter le plus possible que ça ne nous arrive plus dans le futur », espère M. Lachance.

Des ponceaux pourraient être ajoutés, d’autres changés pour des plus gros. « En grossissant, de 6 pouces, ça donne beaucoup plus de volume d’eau », note-t-il.

Les travaux sont estimés de 50 000 $ à 100 000 $.