La famille de Reese Fallon recevra les condoléances du public, alors que ses funérailles seront célébrées lundi matin.

Samedi, ses proches ont publié un communiqué disant qu'ils continueront de faire vivre sa mémoire dans leurs coeurs.

Nous souhaitons à notre doux ange une paix et une lueur éternelles. Nous ne t'oublierons jamais , a écrit sa famille.

Le message a aussi été publié sur le site Internet du salon funéraire Highland avec une vidéo hommage de 23 minutes montrant des photos de la jeune femme à différents moments de sa vie.

Reese est née à l'Hôpital East General de Toronto le 31 janvier 2000 de parents fiers et heureux, Doug Fallon et Claudine deBeaumont. Reese manquera terriblement à sa grande soeur Riley et à sa petite soeur Quinn , dit le communiqué.

La jeune femme était sortie avec des amis pour manger une crème glacée dimanche soir lorsqu'un tireur a ouvert le feu au hasard sur des passants dans des restaurants et des bars de l'avenue Danforth.

Reese Fallon venait d'obtenir un diplôme du Malvern Collegiate Institute le mois dernier et devait entrer dans quelques semaines à l'Université McMaster pour devenir infirmière.

Une fillette de 10 ans, Julianna Kozis, a aussi été tuée, alors que 13 personnes ont été blessées, certaines grièvement lors de l'attaque.

Le tireur de 29 ans, Faisal Hussain, a aussi été retrouvé mort ce soir-là quelques instants après un échange de tirs avec des policiers.

Le public peut rendre hommage à Reese Fallon au salon funéraire Highland de 14 h à 20 h dimanche. Des funérailles publiques auront lieu lundi matin.