Un texte de Lise Millette

Parmi les vétérans, le public a pu voir à l’œuvre Lucie Desaulniers, qui figurait sur la liste des meilleures Canadiennes dans les années 1980 au sein de la North American Armwrestling

« Lucie Desaulniers donne des conseils à Gabriel Riedel qui a lui donné un super beau show, une étoile montante pour le Témis », a affirmé René Marcoux, organisateur et arbitre de cet événement.

Le public a répondu présent à l’invitation. Des hommes et des femmes ont rivalisé. Chez les femmes. Jacinthe Deschênes, d’Abitibi-Ouest, a remporté chez les dames.

Une vingtaine de participants s'affrontaient au premier tournoi régional de bras de fer de Ville-Marie Photo : Courtoisie Barbe Broue Pub

Chez les hommes, Gabriel Riedel a gagné chez les moins de 174 livres, Bobby Guertin pour les 175-219 et Laurent Cliche chez les 220 livres et plus, bras droit, et Jean-Philippe Gosselin, dans cette même catégorie, bras gauche.

René Marcoux a semblé optimiste à la fin de soirée. Dans une publication Facebook, il a lancé l’invitation à ses concitoyens du Témiscamingue.

« On a vraiment des gens forts au Témis! Il faut s’organiser et fonder une ligue dès cet automne. Le but est de créer l’équipe qui représentera l’Abitibi-Témiscamingue au provincial ».

Épreuve de force au tournoi régional de bras de fer de Ville-Marie Photo : Courtoisie Barbe Broue Pub

M. Marcoux caressait déjà le désir de fonder un club de tir au poignet au Témiscamingue, alors que des clubs similaires existent à Rouyn-Noranda, Sainte-Germaine-Boulé et La Sarre.