Le problème des cyanobactéries n’est pas nouveau pour les riverains, affirme Pierre Moreau, qui est président de l’association des propriétaires de chalet du lac.

En 2012, c'est là qu'on a eu l'éclosion la plus importante au lac Unique. Et puis l'an passé en 2017 on a eu une éclosion qui a été assez importante et qui a commencé tôt.

Malgré les années, les résidents peinent à trouver une solution à long terme pour contrer la prolifération des bactéries.

On sait que l'équilibre écologique est en train de manger son coup. On a vraiment peur que si on [n’agit pas ] à temps, qu'il soit peut être trop tard , ajoute le président de l’association.

Des avis sanitaires sont affichés sur les berges du lac. Photo : Radio-Canada

Nettoyer le lac

La prolifération des algues bleues serait due à la forte présence de sédiment dans le fond du lac, juge le maire de la communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet.

À l'entrée du lac, probablement plus là qu'ailleurs, c'est là où l'on rencontre le plus de sédiments par lesquels les cyanobactéries se nourrissent , explique-t-il.

Quand le lac se réchauffe, ça vient contaminer le lac en entier. Jean-Pierre Ouellet, maire de la communauté rurale de Haut-Madawaska

Cette semaine une entreprise de la péninsule acadienne est venue procéder à des tests afin de déterminer la faisabilité et les coûts d’un grand nettoyage.

Le maire estime que cette solution pourrait rétablir l'équilibre dans le lac, du moins de façon temporaire.

Des bouées venant des Pays-Bas

Pierre Moreau souligne que d’autres solutions ont été envisagées.

En 2017, il a songé à faire appel à une entreprise des Pays-Bas afin d'installer des bouées qui émettent des ultrasons. Ces ondes empêcheraient les algues bleu-vert d'atteindre la surface du lac freinant ainsi leur développement.

[L’idée] n'est pas abandonnée, cela fait partie de tous les projets qu'on a au lac Unique. On sait que tout cela a des coûts donc il faut commencer par quelque chose et chercher les fonds pour le faire.

Les bouées sont produites par une entreprise des Pays-Bas. Photo : Radio-Canada

L'Association estimait alors que les coûts pour l'obtention de ces boues étaient d'environ 325 000 $. S’ajoutent ensuite les coûts d'entretien d’environ 17 000 $ par année.

Il faut agir le plus rapidement possible, selon le président de l'association, afin d’éviter que la situation atteigne un point de non-retour.

Avec les informations de Kassandra Nadeau