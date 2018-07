Selon le chef de police de la ville, Michael Harrison, deux assaillants ont tiré au hasard dans la foule, bien qu'ils semblent s'être acharnés sur un individu en particulier. Le drame s’est déroulé aux alentours de 22 h 30, heure locale, sur l'avenue Claiborne, à environ cinq kilomètres du célèbre Quartier français.

Les policiers sont toujours à la recherche des deux suspects qui ont fui la scène de crime à pied.

Deux hommes et une femme ont été tués sur place.

Une des personnes blessées se trouve dans un état critique et a dû subir une chirurgie. On ne craint pas pour les vies des six autres blessés, qui ont tout de même été transportés à l'hôpital.

Des proches des victimes se trouvaient autour des cordons de sécurité installés par les forces de l'ordre. Une femme criait : « C'est mon fils! Parlez-moi! Dites-moi ce qui est arrivé à mon fils! » Une autre implorait une victime de se relever.

« Il n'y a pas de place pour ce genre de violences à La Nouvelle-Orléans », a écrit sur Twitter la mairesse de la ville, LaToya Cantrell.

« Je parle au nom de tous quand je dis que nous sommes écoeurés et exaspérés, et que nous en avons eu plus qu'il n'en faut », a-t-elle poursuivi.