L’enfant, qui a été conduit à l’hôpital par son père, a subi une blessure mineure.



Le SPVM a indiqué avoir reçu un appel aux alentours de 18 h 30. Les agents qui se sont rendus sur les lieux ont entrepris de chercher l’animal.



Pour l’heure, les circonstances de la rencontre entre le coyote et la fillette demeurent floues.



Une pancarte a été placée temporairement à l’entrée du parc à la suite de l’incident, avertissant les visiteurs d’être à l’affût et de ne pas s’y promener à la nuit tombée.



De plus en plus de coyotes ont été signalés dans le nord de la ville, près de Rivière-des-Prairies, mais ils s’approchent rarement des humains, selon des experts.