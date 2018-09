Patrick Poulin vient des Saules et vit à Montréal. Il a étudié en philosophie et en littérature, et il enseigne au Collège Montmorency. Il a publié Morts de Low Bat aux éditions Le Quartanier en 2007, et travaille depuis quelques années à un roman intitulé Michael.

Les premières lignes du récit Les saules

En diagonale avec le Canadian Tire, le Carrefour Les Saules occupait la partie nord des Saules. Tout le monde avait un char et on entendait partout la nébuleuse de l’autoroute La Capitale assombrir le ciel.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

C’est une écriture foncièrement personnelle et singulière qui porte ce récit ancré dans l’adolescence du sujet, où se juxtaposent québécismes et vocabulaire précieux. S’y lit également un constant pas de deux entre élévation face au quotidien et retour brutal au prosaïsme tragique des choses. Le tout révèle un réel talent à créer des atmosphères cinématographiques grâce à une prose ancrée dans la sensorialité.

Chloé Savoie-Bernard, lectrice 2018

