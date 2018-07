Depuis le 1er juillet, les familles à faibles revenus et les personnes qui ont un handicap ne peuvent plus faire une demande pour obtenir le supplément de revenu pour le logement. Ceux qui en bénéficient déjà ou ceux qui en ont fait la demande avant continueront de recevoir cette subvention.

Les manifestants dénoncent cette compression budgétaire qui, selon eux, augmente les inégalités sociales, car ce sont les personnes qui sont dans le besoin qui sont touchées.

À lire aussi : La Saskatchewan envisage la vente de logements sociaux

« Je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes avec des besoins particuliers, ils ne mangent pas parce que leur loyer est trop gros, puis là le supplément est coupé », a déploré la manifestante Marjorie Beaucage.

Marjorie Beaucage appelle le gouvernement à adopter une stratégie d'aide au logement qui puisse aider les personnes qui sont le plus dans le besoin. Photo : Radio-Canada

Elle appelle le gouvernement à adopter une stratégie d'aide au logement pour aider les plus démunis en déplorant que des personnes vivent encore dans la rue.

Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi. Marjorie Beaucage, manifestante

Roberta Fehr, une femme de 54 ans qui a un handicap depuis un accident du travail, rapporte que le supplément au revenu pour le logement représente 250 $ par mois. Elle témoigne de l'importance de cette aide financière alors qu'elle éprouve des difficultés à trouver un travail. Si elle venait à déménager, elle craint de perdre cette aide financière.

« J'ai peur de perdre mon foyer, je loue pour 950 $, ce n'est pas très chic, c'est petit, mais ça représente tout pour moi, car c'est là que je dors [...] », a-t-elle déclaré.

Roberta Fehr dénonce les coupes budgétaires du gouvernement provincial. Photo : Radio-Canada

Les manifestants critiquent également le fait que le gouvernement se repose sur la stratégie fédérale qui prévoit une allocation canadienne d'aide au logement prévue seulement en 2020.

De son côté, la province croit que l'arrêt du supplément de revenu pour le logement permettrait de faire des économies de 5 millions de dollars cette année.

Lors de l'annonce de la suppression, la province avait déclaré que « le marché locatif s'est considérablement amélioré ces dernières années » en Saskatchewan en soulignant que selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Saskatchewan avait le loyer moyen le plus bas pour un logement de deux chambres à 1051 $ et le plus haut taux d'inoccupation parmi les provinces de l'Ouest avec 8,9 % en 2017.

C'est une autre coupe qui fait mal aux personnes les plus vulnérables de notre société. Cathy Sproule, députée néo-démocrate

La députée du Nouveau Parti démocratique (NPD) Cathy Sproule, estime que les loyers n'ont pas baissé. « [Le gouvernement] pense que parce qu'il y a plus de logements disponibles, d'une façon ou d'une autre, les loyers ne sont pas trop élevés, mais les loyers n'ont pas baissé », soutient-elle.

Le supplément de revenu pour le logement permet à une famille avec un ou deux enfants vivant à Saskatoon ou à Regina de recevoir un supplément maximal de 305 $ par mois, alors qu'une personne seule avec un handicap peut recevoir jusqu'à 262 $ par mois.