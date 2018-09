Née à Québec, Alexandra B Lefebvre vit présentement à Montréal, où elle termine une maîtrise en création littéraire.

La maison de mes grands-parents était coulante, bâtie de briques orangées que j’aimais effriter entre mes doigts. À la mode de son temps, elle était entretenue religieusement par leurs mains d’ouvrages et palliait les abîmes de ses habitants. Elle était leur triomphe sur le destin. Mon grand-père était soudeur et a buriné la province, des vastes absences lui donnant le visage d’un inconnu à qui on sourit sans montrer les dents. Ma grand-mère était employée à être mère, seule, inquiète, capitaine. Leur fille, elle, espérait autre chose. Moins petit, sans limites. Pourtant, ma petitesse a sommé ma mère de frapper à la porte qu’elle avait fuie. Son cadet y habitait toujours, il avait seize ans, un matelas à même le sol et des murs gommés d’affiches de Jimi Hendrix. Son corps ne finissait plus de s’allonger sous ses chemises à fleurs constamment déboutonnées. Il était doux et me portait sur ses épaules d’où je pouvais voir les rêves écorchés de ma mère.