Le printemps tardif, mêlé au temps sec de cet été, laissent présager un volume de bleuets plus faible qu'à l'habitude, selon Martial Hovington, président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) pour la Côte-Nord.

La saison de récolte du bleuets s'amorcera bientôt dans la région de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada

Les bleuets ne pourront pas grossir davantage, même si le mois d'août était pluvieux.

Les bleuets sont plus petits et asséchés, une situation qui touchera surtout les producteurs de la Haute-Côte-Nord et de la Minganie, croit M. Hovington.

La production va être pas mal moins bonne. [...] Les producteurs se plaignent de la sécheresse. Martial Hovington, président, UPA Côte-Nord

En plus du temps sec, la rareté des abeilles pollinisatrices a empiré la situation pour le secteur de Sacré-Coeur, près de Tadoussac, concède le producteur Daniel Harvey.

Daniel Harvey, producteur de bleuets et apiculteur Photo : Radio-Canada

À Sacré-Coeur, le volume pourrait diminuer de 30 à 40 pour cent. Et pour la Manicouagan, il pourrait se maintenir. Daniel Harvey, président, Association des producteurs de bleuets de la Côte-Nord

Par ailleurs, les producteurs de la MRC de Sept-Rivières pourraient mieux s'en tirer.

À Gallix, près de Sept-Îles, Denis Picard de la Bleuetière Bleu Nord croit que les conditions d'une bonne saison sont réunies.

Denis Picard, de la bleuetière Bleu Nord, à Gallix Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Je vais dire ce que mon père m'a dit : ''cette année, c'est une saison de petits fruits''. Quand il mouille le soir et qu'il fait beau le jour, c'est excellent pour les fraises, la chicoutai, la plaquebière, la graine rouge. Denis Picard, Bleuetière Bleu Nord, Gallix

Selon lui, l'équilibre est atteint. Je n'ai pas senti de sécheresse. C'est sûr que le printemps a été tardif [...] mais présentement le plant ne manque pas d'eau.

Alors que les récoltes risquent de diminuer dans l'ensemble du Québec, les producteurs nord-côtiers espèrent que la rareté fera augmenter le prix du bleuet.

Avec les informations de Jean-Louis Bordeleau