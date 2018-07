Des entreprises de l'endroit, comme la pharmacie, le cabinet de dentiste et le pub Chelsea, ont récemment investi des milliers de dollars pour se procurer des génératrices. Toutefois, d'autres ne peuvent se permettre de telles dépenses.

On est rendus tellement habitués que c'est un running gag , a affirmé Manuela Texeira, qui est propriétaire de plusieurs commerces à Chelsea.

Elle soutient que le problème n'est pas la panne survenue vendredi, mais que c'est plutôt la fréquence des pannes qui l'irrite.

Quand une situation comme ça devient une situation qui est courante et qui est prise à la légère, ce n'est pas normal , a-t-elle dit. On ne vit pas ça en ville. Dans les endroits achalandés, on n'a pas de pannes d'hydro comme on retrouve ici à Old Chelsea.

C'est le même son de cloche pour Kassandra McNeill, copropriétaire d'une pizzéria, qui affirme que son commerce perd beaucoup de ventes en raison des pannes.

Ça cause des inconvénients, parce que tout le monde dans la région perd l'électricité et tu ne peux pas donner de nourriture et c'est [achalandé] ces temps-ci.

Rencontres entre la Municipalité et Hydro-Québec

Des rencontres entre la Ville de Chelsea et la société d'État ont déjà eu lieu, mais la Municipalité songe maintenant à demander des changements au réseau électrique. La mairesse de la localité, Caryl Green, suggère de modifier le circuit électrique qui alimente Chslea.

Je pense maintenant qu'on est à un moment où il faut regarder le transfert pour le circuit de la ligne [qui longe la route] 105, parce qu'avec 1000 maisons, avec des commerces qui vont s'établir et les commerces qui sont déjà établis, il faut faire quelque chose , dit-elle.

Au cours des deux dernières semaines, Hydro-Québec soutient qu'environ sept journées ont été marquées par des pannes. Ce sont les forts vents et les orages qui ont causé les récentes interruptions, selon la porte-parole de l'entreprise, Marie-Annyck Gariépy.

Notre réseau est robuste et fiable, cependant, on n'est jamais à l'abri des aléas climatiques. Donc, tous nos équipements sont là pour répondre aux besoins de nos clients , a-t-elle soutenu.

Malheureusement, on n'est jamais à l'abri des gros arbres matures qui peuvent tomber sur le réseau et occasionner des dommages importants. Marie-Annyck Gariépy, porte-parole d'Hydro-Québec

La mairesse Green soutient que des propriétaires refusent de couper des arbres ou des branches sur leur terrain pour éviter des contacts avec le réseau électrique, ce qui pourrait être la cause de certaines pannes.

Dans la région, 7 pannes sur 10 sont causées par la végétation, ce qui complique la tâche des équipes sur le terrain. Hydro-Québec demande d'ailleurs aux résidents d'accepter l'émondage sur leur terrain pour libérer les lignes électriques.

Avec les informations d'Antoine Trépanier