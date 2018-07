Il aura fallu 15 ans au Dr Greg Powell pour trouver la source de ses problèmes de santé des années 1980 et 1990 et 20 autres années pour combattre l’hépatite C dont il était atteint.

« On voit la vie différemment, confie-t-il, on sent les roses de manière différente. On a envie de rendre grâce pour tout ce qui a permis de nous sauver la vie. »

Le « tueur silencieux »

« Je ne me doutais pas que j’étais malade », raconte le médecin fondateur des services d’ambulance aérienne STARS en Alberta.

C’est pourquoi des médecins recommandent maintenant aux gens nés entre 1945 et 1975 de passer un test de dépistage de la maladie, même s’ils n’ont aucun symptôme.

« L’hépatite C est ce qu’on pourrait appeler un “tueur silencieux” pour bien des raisons », soutient le directeur du département de gastroentérologie et d’hépatologie de l’Université de Calgary, le Dr Mark Swain.

« La plupart des gens n’ont aucun symptôme ou ne ressentent rien de plus que ceux qui ont une vie normale, comme la fatigue », ajoute-t-il.

Le Dr Swain précise que les symptômes peuvent prendre des années avant de se manifester et le foie peut répondre adéquatement à tous les tests pendant une longue période.

Un test ponctuel

Le Dr Mark Swain recommande donc un test de dépistage ponctuel de l’hépatite « pour être certain de ne pas avoir été exposé » à la maladie.

Environ 3 % des Canadiens nés entre 1945 et 1975 et 1 % des autres ont l’hépatite C.

Ils peuvent l’avoir attrapée lors de relations sexuelles, par l’usage de drogues ou lors de transfusions sanguines, mais n’avoir aucun symptôme.

Nouveaux traitements

De nouveaux médicaments sont maintenant couverts par les régimes provinciaux d’assurance médicaments, indique le Dr Swain.

« Les anciens traitements étaient horribles », soutient-il, ajoutant qu’il s’agissait de médicaments « injectables avec beaucoup d’effets secondaires et dont le taux de guérison était relativement faible ».

Le nouveau médicament n’a pratiquement aucun effet secondaire et ne nécessite qu’un comprimé par jour pendant huit semaines.

L’Association canadienne pour l’étude du foie, plus de 250 000 Canadiens ont l’hépatite C, mais 40 % à 70 % d’entre eux l’ignorent.