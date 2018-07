M. Degarie aurait été aperçu pour la dernière fois vendredi en début de soirée rue Bercy, dans l’arrondissement Ville-Marie à Montréal.

Il mesure 1,85 m (6 pieds et 1 pouce), pèse 90 kg (200 livres). Il porterait un t-shirt bourgogne et un short bleu foncé. Il a les cheveux gris, les yeux bleus et a une cicatrice sur la main droite.

Toute personne ayant de l'information concernant cette disparition peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.