Un texte de Lise Millette

Le début de l'été, avec d'importantes périodes de chaleur, a toutefois été une source de stress pour le producteur.

Malgré la température chaude et sèche en début de saison, on est au début de la récolte, mais on s’attend à une belle saison de bleuets. On est content d’avoir de la pluie parce qu’avec le temps sec on avait peur de perdre la production, mais ça s’est replacé , a mentionné M. Gingras.

Les cueilleurs peuvent se présenter avec leurs contenants ou encore se procurer un panier à la bleuetière qui n'emploie pas de travailleurs étrangers. Jean-François Gingras compte plutôt sur une autre stratégie.

Nous n’avons pas de travailleurs étrangers pour le moment. Notre stratégie est de faire du bleuet mécanisé avec une ligne de triage qui est présentement en rodage. J’ai 150 acres en bleuetière, dont 75 en production chaque année.

M. Gingras prévoit que la saison durera de quatre à cinq semaines jusqu’à la fin du mois d’août.