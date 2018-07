Cette plante est cousine du cannabiset et est utilisée depuis longtemps en cuisine, dans les produits de beauté et dans l'industrie du textile.

Selon Mathieu Poirier, propriétaire de Poirier Tobacco Farm, il y a de nombreux avantages à cultiver le chanvre. Non seulement, cette plante est idéale pour régénérer la terre, elle est également plus résistante aux intempéries et aux insectes nuisibles.

« Tu as un meilleur rendement de finances que si tu fais du blé ou quelque chose de même. C'est pour ça qu’on l'essaye, pour savoir! »

Kevin Cain, co-fondateur de Industrial Hemp Cooperation Ltd, voit également cette culture d’un bon oeil. Cependant, il reste beaucoup de pédagogie à faire pour distinguer le chanvre de son cousin le cannabis, croit-il.

Avec la légalisation de la marijuana qui approche à grands pas, Monsieur Cain souhaite rapidement être en mesure de produire des dizaines de milliers d'acres de chanvre. Il travaille d’ailleurs avec des scientifiques de l'Université de Moncton afin de mieux connaître cette plante aux multiples propriétés.

De plus, avec sa coopérative fraîchement incorporée, il collabore avec six agriculteurs locaux et cherche à en attirer d’autre.

« Quand ça va aller sur le marché... qu’on est là, le Nouveau-Brunswick, prêt à produire des grosses quantités », affirme Jean-Pierre Privé, un des collaborateurs.

Selon les information de Nicolas Pelletier