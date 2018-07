Il s'agit de l’archerie équestre, ou tir à l’arc à cheval. Ce sport d’adresse marie le tir à l'arc à l'équitation.

S’il faut de l'expertise pour atteindre une cible en tir à l'arc, de le faire sur un cheval en plein galop peut être déstabilisant. « C’est étrange », admet Lance Bishop. « On peut facilement placer la flèche dans l'arc lorsqu'on est debout sur le sol, mais à dos de cheval, c'est différent. »

M. Bishop tente de faire revivre l'ancienne pratique de tir à l'arc à dos de cheval. Le printemps dernier, il a ouvert le club Seawinds Horse Archers, à Canning en Nouvelle-Écosse. C’est le premier du genre au Canada Atlantique.

Lance Bishop tente de faire découvrir l'archerie équestre. Photo : Radio-Canada/CBC/Emma Smith

« À l'âge de 9 ans, je me suis dit que ça serait génial de pouvoir lancer des flèches à dos de cheval », dit-il. Quelques années plus tard, il a découvert sur Internet un archer hongrois, Lajos Kassai, l’architecte de ce regain d’intérêt pour l’archerie équestre.

Le but de ce sport est de lancer le plus de flèches possible vers une cible qui tourne, pendant que l'archer passe, monté sur son cheval.

« Il faut bien tenir son arc et sa flèche tout en s'adaptant au mouvement du cheval », explique Lance Bishop.

En Nouvelle-Écosse, Amy Morrison pratique depuis peu l'archerie équestre. Photo : Radio-Canada/CBC/Emma Smith

Déjà, une dizaine de membres se réunissent régulièrement au club de Lance Bishop. Amy Morrison est l’une des archères qui s’y entraînent.

« Les gens s'étonnent », relate-t-elle. « Ils disent : “je ne savais même pas que ce sport existait!” »

Un cheval au Seawinds Horse Archers de Canning, en Nouvelle-Écosse, le premier endroit où l'on peut pratiquer l'archerie équestre au Canada Atlantique. Photo : Radio-Canada/CBC/Emma Smith

Amy Morrison pratique l'équitation depuis plusieurs années, mais n'a appris le tir à l'arc que récemment.

« Les gens pensent que c'est dangereux, mais ce ne l'est pas vraiment », dit-elle.

Preuve de la curiosité suscitée pour la version moderne de cette pratique ancienne, le Seawinds Horse Archers tient son premier camp d’entraînement et de compétition, ouvert au grand public, du 9 au 12 août.

D'après un reportage de Paul Légère