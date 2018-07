L’incident s’est produit en décembre 2016 et contrevient au code de déontologie de l’Ordre des pharmaciens du Québec. Le conseil de discipline de l'Ordre a d'ailleurs blâmé le pharmacien remplaçant Nathan Barber-Lanthier pour cette erreur.

Selon la décision du conseil de discipline, l’origine du problème est l’inversion d’une ordonnance, c’est-à-dire que la jeune fille a reçu des médicaments qui étaient destinés à un autre client et dont le nom de famille était similaire au sien.

Lorsque le nom a été appelé, c’est le père de la fillette qui est allé au comptoir et, comme il s’agissait d’un renouvellement d'ordonnance, aucune explication ou information n’a été donnée.

La jeune fille, qui souffre d'anémie, a reçu l'ordonnance d'un homme qui souffrait d'hypertrophie bénigne de la prostate, qui se caractérise par une augmentation de la taille de l'organe.

C'est lorsque la femme de ce dernier s'est présentée au comptoir que la caissière a réalisé l'erreur. À ce moment-là, la bonne ordonnance a été remise à l’homme.

La caissière a par la suite tenté de joindre le père de la jeune fille anémique, mais le numéro de téléphone au dossier n'était pas le bon.

« Toutefois, pour l’intimé il était évident que le père [...] allait se rendre compte que le contenant référait à un autre patient, un autre médecin et un autre médicament que le fer, ainsi il allait donc revenir à la pharmacie », peut-on lire dans la décision du conseil de discipline.

Le pharmacien s'est contenté de laisser une note dans le panier accompagnant les médicaments, ce qui est insuffisant, selon les exigences du code de déontologie.

Le médecin prescrivant a confirmé n’avoir jamais été joint par la pharmacie à propos de l’erreur survenue dans la remise de médicament. Décision du conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens du Québec

C'est seulement lorsque le père de l'enfant s'est présenté à nouveau à la pharmacie pour renouveler son ordonnance qu'un autre pharmacien, Jean-François Godin, s'est rendu compte de l'erreur

Les informations de la patiente ont alors été mises à jour. Le pharmacien a ensuite envoyé une mise en garde à ses employés pour leur rappeler de bien vérifier l'identité des clients.

Coupable

Le pharmacien Nathan Barber-Lanthier travaillait comme remplaçant à la pharmacie Jean Coutu du secteur du Plateau lors de l'incident.

Il a plaidé coupable à deux chefs d'infraction, soit de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour limiter les conséquences de cette erreur et d'avoir omis de mettre à jour l'adresse de la patiente.

Il a été condamné à payer une amende de 2500 $ et a reçu une réprimande du conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens.

Selon la décision de l'Ordre, consultée par Radio-Canada, M. Barber-Lanthier s'est senti coupable et a parlé au personnel de cette erreur.

Radio-Canada a tenté, sans succès, de joindre M. Barber-Lanthier. Le propriétaire de la pharmacie, Alain Houde, n’a pour sa part pas voulu commenter le dossier.

La protection du public fut mise en péril. Pour la patiente, le mauvais médicament lui fut remis, ce qui aurait pu entraîner des conséquences sur sa santé, et, de plus, la prise d’un médicament dont elle avait besoin fut retardée. Décision du conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens du Québec

641 erreurs en 2016

L'Ordre des pharmaciens du Québec a dénombré quelque 641 erreurs pour l'année 2016. De ce nombre, 371 d'entre étaient liées à des erreurs d'exécution de l'ordonnance.

Patrick Boudreault, le directeur des affaires externes de l'Ordre, soutient que très peu d'incidents comme celui de Gatineau surviennent comparativement au nombre d'ordonnances traitées par les pharmaciens.

L'Ordre des pharmaciens tient toutefois à souligner qu'il faut prendre ces chiffres avec parcimonie, puisqu'une hausse du nombre de déclarations peut être liée au fait que les pharmaciens sont de plus en plus informés du fait qu’ils doivent déclarer les erreurs.

M. Boudreault indique que le code de déontologie des pharmaciens demande à ce que ceux-ci soient transparents.

Lorsqu'il y a un incident ou un accident qui survient, on doit rencontrer le patient, on doit divulguer l'erreur, on doit expliquer ce qui s'est passé , explique-t-il. Après, il faut s'assurer qu'il y ait des mesures correctrices pour faire en sorte que l'accident qui est survenu – malheureusement – ne survienne pas dans le futur.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka