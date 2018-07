Samedi matin, une cinquantaine d'adolescents se sont jetés à l'eau pour un défi aquatique. Les jeunes devaient plonger dans le Saguenay afin de simuler un crash d'avion.

Selon le capitaine Maxime Legault, qui supervise l’activité, l’objectif est de leur faire pratiquer les façons de réagir aux différents dangers avant qu'une équipe de secours arrive.

Dans un cas de crash d'avion, ils doivent apprendre les bases de la survie en forêt. Mais il se peut que l'avion arrive dans l'eau, donc aujourd'hui on simule la survie en eaux froides. Maxime Legault, capitaine

Une activité où de nombreux jeunes viennent développer leur esprit d'équipe et apprendre à se débrouiller dans des conditions extrêmes.

« Il y avait le défi sur les ennemis de l'hypothermie, savoir comment la régler et quelles positions à avoir. Sinon on a eu quelques questions sur le côté mental si on était présents. On a eu un peu de tout c'était vraiment bien », raconte un jeune cadet.

Les simulations sont les activités les plus populaires.

« C'est vraiment le fun. Présentement, on s'en va faire de la survie en eaux froides, mais oui j'aime beaucoup la survie », explique une jeune fille.

« Ce camp-là, déjà j'adore tellement la survie, j'adore être dans le bois. Je me sens chez nous, j'adore ça le bois », ajoute un autre garçon.

Toujours très contingenté, le camp s'adapte pour accueillir le plus d'adolescents possible lors des activités estivales.

« En tout durant l'été, on forme environ 1600 jeunes mais ils viennent en rotation parfois deux semaines, trois ou six semaines », ajoute le capitaine Maxime Legault.

Sous forme d'exercice ludique, les jeunes sont formés sur des valeurs de collaboration en aidant leurs coéquipiers dans la rivière du Saguenay. L'objectif final est de trouver différents codes pour ouvrir le coffre qui contient leur trésor.