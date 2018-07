un texte de Lise Millette

S’il s'agit d'un premier tournoi régional au Témiscamingue, l'organisateur René Marcoux entend bien récidiver l'an prochain. Lui-même investi de cette discipline, il souhaite la présenter au public, il espère encore plus augmenter le nombre d'adeptes.

Il y a un club à Rouyn-Noranda, un à Sainte-Germaine-Boulé et un à La Sarre. On essaie d'encourager le Témiscamingue à se faire un club de tir aussi pour organiser de petites compétitions amicales .

René Marcoux a aussi d’autres motivations: Attirer du monde et faire découvrir le sport qu'est le bras de fer et qui va devenir en 2020 ou 2022 un sport olympique , affirme-t-il.

Une vingtaine de participants de La Sarre, Rouyn-Noranda, Poularies, Saint-Eugène-de-Guigues et Ville-Marie étaient inscrits à quelques heures du début des rondes d'élimination. Les participants devaient payer 25 $ par bras en guise de frais d'inscription. Le montant amassé sera ensuite remis en bourses aux gagnants.

Le tournoi foncionne en double élimination, bras droit et bras gauche, vous pouvez perdre jusqu'à deux fois avant d'être éliminé , a précisé l'organisateur.

Trois classes hommes ont été prévues soient 0-174 lb, 175-219 lb, 220 lb et + et deux classes chez les femmes, 0-174 lb et 175 lb +.

René Marcoux était fébrile à l’approche de l’événement. Il confie que la principale difficulté a été de trouver un arbitre officiel pour la compétition. Et comme il n’y en avait pas dans la région, il est allé suivre un séminaire de formation à Montréal afin de pouvoir arbitrer son tournoi.

Pour la suite, il espère qu’il y aura suffisamment d’engouement pour recruter des commanditaires l’an prochain et espère même que des participants de l'extérieur de la région, et même de la province, viendront compétitionner.