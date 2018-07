Du 25 au 29 juillet, des pilotes de deltaplane et de parapente se retrouvent à Mont-Saint-Pierre pour le seul festival de vol libre au Québec.

Au Québec, on se donne tous rendez-vous ici. Ça a commencé en 1978 et ça s'est amélioré tout le temps , affirme le pilote d'expérience Gilles Bernard.

Selon lui, certains viennent même de l'Ontario et des États-Unis.

Des années, il y a 100, 150 pilotes, ça dépend des conditions. On se rencontre, les vieux de la vieille et les nouveaux aussi, pis on s'aide beaucoup , ajoute M. Bernard.

Mont-Saint-Pierre occupe une place spéciale dans le coeur des adeptes de deltaplane et de parapente. Photo : Radio-Canada/CBC

Simon Dugré est l'un des plus jeunes pilotes du festival. Comme Gilles Bernard, c'est l'échange entre pilotes qu'il apprécie particulièrement de l'événement.

J'aimerais m'améliorer et voler des ailes plus performantes, mais pour ça, je dois prendre de l'expérience , reconnaît-il.

Si on se lève le matin et qu'on prend un café avec des pilotes d'expérience qui volent depuis plus de 30 ans, on peut apprendre d'eux. Ils font des gaffes, nous les racontent et nous, on espère ne pas les refaire! Simon Dugré, pilote

Des initiations au vol libre et d'autres activités auront lieu toute la fin de semaine.

Acheteurs recherchés

Bien que le Festival du vol libre soit populaire, il ne dure que quatre jours par année. La municipalité de Mont-Saint-Pierre cherche donc à diversifier son offre récréotouristique.

Un grand projet de 4 millions de dollars est actuellement sur la table, mais des investissements seront d'abord nécessaires pour mettre à niveau certaines infrastructures.

Jean-Sébastien Cloutier sur la plateforme de départ Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Avec le projet de développement, ça devrait aider à stimuler cette renaissance au niveau des infrastructures , estime le président de la Corporation du tourisme de Mont-Saint-Pierre, Jean-Sébastien Cloutier.

Plusieurs hébergements et restaurants sont à vendre et on souhaite que de nouveaux acheteurs arrivent avec un dynamisme. On est dus pour qu'il y ait de l'amélioration à ce niveau-là. Jean-Sébastien Cloutier, président de la Corporation du tourisme de Mont-Saint-Pierre

Il prévoit également soumettre la candidature de certains projets à des programmes gouvernementaux afin d'obtenir une aide financière.

La base est là. Quand on parle d'un aménagement récréotouristique, il faut avoir l'environnement, on l'a. Il faut avoir le potentiel, on l'a , affirme M. Cloutier.

D'après les informations de Léa Beauchesne