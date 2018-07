En entrevue à CBC, le conseiller Jim Rook a indiqué que la situation était « désormais vraiment stable ».



Les vents soufflent moins fort et la fumée ne représente plus un problème, a-t-il indiqué.



Les autorités ontariennes avaient à l’œil le feu Parry Sound 33, qui se rapprochait de la route 69, près de Key River, depuis vendredi.



« Oui, il y avait des rumeurs comme quoi l’autoroute pourrait être fermée, mais ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, tout est calme », a affirmé M. Rook.



Un porte-parole du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, Shayne McCool, avait affirmé plus tôt que le vent poussait régulièrement une fumée épaisse vers la route 69 et les communautés avoisinantes.



Vendredi, près de 800 campeurs avaient dû être évacués du parc provincial Grundy Lake.



Près de 43 feux de forêt étaient alors en activité dans le nord-est de la province, dont 13 étaient non maîtrisés.



Combinée à la sécheresse, la chaleur des derniers jours a déclenché plusieurs feux à travers la province, notamment près de Pembroke, North Bay, Parry Sound et Kenora.

À lire aussi : Un pompier forestier albertain meurt en Ontario