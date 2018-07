Selon Jeff Darwin, directeur général de Marchés d’Ottawa qui gère les édifices municipaux des marchés By et Parkdale, cette idée mérite d’être étudiée pour les rues William et ByWard pendant les fins de semaine.

« Les gens délaissent de plus en plus leurs autos, partout dans le monde, et particulièrement dans les espaces et marchés publics », explique-t-il.

M. Darwin cite l’exemple de récentes fermetures de ces rues pour le tournage d’un film en soirée et qui a attiré près de 300 personnes.

« Nous avons bien surveillé les barrières. De 18 h à 23 h, nous avons occasionné un dérangement uniquement pour une vingtaine d’automobiles », dit-il.

Il cite également l’événement La Machine l’année dernière où le marché By a connu plusieurs fermetures de rues consécutives et attiré des milliers de personnes dans les rues adjacentes.

« Personne ne s’est plaint et tous les commerçants étaient ravis. Ils ont même manqué de nourriture et ont réalisé de très bonnes affaires », dit-il.

Jeff Darwin affirme que la fermeture de ces rues pourrait seulement créer des problèmes de stationnement et de livraison, mais qu’il existe des solutions alternatives pour y remédier.

Il ajoute que lorsque la ligne de la Confédération du train léger sera exploitée à pleine capacité, beaucoup de gens laisseront leurs véhicules à la maison pour se rendre au marché.

Même si Marchés d’Ottawa n’a pas le pouvoir de décider des fermetures de rues, l’organisme compte utiliser les sondages réalisés auprès des piétons et des commerçants pour faire cette proposition lors d’une prochaine consultation publique sur la façon d’améliorer le quartier de la Basse-Ville.