Doug Ford a confirmé, lors d’une conférence de presse vendredi, vouloir faire passer de 47 à 25 le nombre de conseillers municipaux de la Ville Reine à l'approche des prochaines élections municipales.

Ces 25 conseillers représenteraient les quelque 2,8 millions de Torontois, comparativement à Ottawa, où 23 conseillers se partagent la représentation d’environ 950 000 résidents.

Le précédent que ça créerait pourrait survenir à n’importe quelle municipalité. Jim Watson, maire d'Ottawa

Il y a toujours des gens qui veulent voir moins de politiciens, je comprends ça , a affirmé M. Watson, tout en déplorant la date choisie par M. Ford pour son annonce. Toutefois, si on veut faire des changements substantiels, on doit les faire au début et non pas au milieu ou à la fin d’un mandat.

M. Ford a confirmé son intention de revoir la taille du conseil municipal de Toronto la journée même de la fin de la période de mises en candidature en vue des élections municipales du 22 octobre. Il a indiqué que cette période serait prolongée.

Le conseil municipal de Toronto a négligé de prendre des mesures en lien avec les enjeux critiques auxquels la Ville fait face , a affirmé M. Ford, ajoutant que c'est l’arène politique la plus dysfonctionnelle au pays .

Le premier ministre ontarien a été conseiller municipal à Toronto et a brigué la mairie lors des dernières élections municipales. Il avait perdu contre l'actuel maire John Tory.

Ottawa et Toronto incomparables, selon Ford

Le premier ministre de l’Ontario s'est voulu rassurant quant au sort du conseil municipal ottavien. Il a laissé entendre que la Ville d’Ottawa et ses conseillers n’était pas dans la mire de Queen’s Park.

Ne comparons [Toronto] pas avec Ottawa , a dit M. Ford. C’est comme comparer des pommes et des oranges, quand on compare une ville de la taille d’Ottawa, une belle ville, comparée à une ville de la taille de Toronto. C’est incomparable.

Le maire Watson a raconté avoir montré au premier ministre Ford une carte où Vancouver, Calgary, Edmonton, Montréal et Toronto étaient superposées à l’intérieur des limites de la capitale.

On doit tenir compte non seulement de la population, mais aussi de la géographie, et nous avons beaucoup de territoire. Je crois que c’est la raison pour laquelle [M. Ford] ne touche pas à Ottawa , a affirmé le premier magistrat.

M. Watson, qui est un ancien ministre libéral provincial des Affaires municipales, a affirmé que ce changement de dernière minute causerait de la confusion et de la frustration aux employés municipaux de Toronto, qui auront à redessiner la carte des districts, et aux candidats, qui ont déjà commencé à faire campagne.

La Ville d’Ottawa doit revoir les limites de ses quartiers en 2019, après les prochaines élections municipales. Ce processus ne sera vraisemblablement pas complété avant 2022 et pourrait faire face à un processus d’appel.