Plusieurs acteurs du milieu touristique fondent déjà leurs espoirs sur l'ouverture de cette pêche, autorisée depuis le 15 juin à l'est de Rimouski et Forestville.

C'est notamment le cas à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, où la fermeture du quai en 2016 a fait mal à l'industrie touristique.

Le camping a perdu du monde, on parle de monde qui venait ici pas juste quelques jours, mais des semaines et des mois , rappelle le directeur général du terrain de camping Parc et Mer Mont-Louis, Jean-Philippe Lemieux.

On est en Gaspésie, on aime la pêche, alors les touristes viennent ici pour pêcher. Jean-Philippe Lemieux, directeur général de Parc et Mer Mont-Louis

Certains vacanciers sont malgré tout restés fidèles au village, comme Marie-Andrée Lebel, qui y revient chaque été avec son mari.

Je pense que ça va être l'équivalent de ce qu'il y avait avec le quai , dit-elle au sujet de la pêche au bar rayé.

Un bar rayé Photo : Radio-Canada

Il y a des gens qui nous disent: ''on ne va plus à Mont-Louis, on va aller à Carleton ou à Chandler''... Parce que c'est plus facile de pêcher sur les beaux quais, comme à Sainte-Anne-des-Monts , ajoute Mme Lebel.

En effet, les pêcheurs qui espèrent attraper un bar rayé sont déjà nombreux sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts.

Il y a des gens qui partent de l'extérieur pour venir ici strictement pour pratiquer la pêche au bar rayé. Allen Cormier, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie

Si certains pêcheurs ont réussi à mettre la main sur le poisson tant convoité, la plupart remarquent que le bar rayé se fait plus au nord de la Gaspésie qu'au sud de la région.

C'est une forme de développement économique, ça fait partie des attraits admet le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier.

Il reste donc encore du travail à faire pour que la pêche au bar rayé en Haute-Gaspésie connaisse le même engouement que celui observé dans la Baie-des-Chaleurs, comme l'espèrent les acteurs du développement touristique.

D'après les informations de Léa Beauchesne