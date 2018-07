Lorsque Miguel Diaz-Canel a été intronisé le 19 avril dernier, pour une transition historique depuis la révolution de 1959 et le début du règne des Castro, certains espéraient que le président apporterait rapidement un souffle nouveau.

Premier président cubain né après la révolution, M. Diaz-Canel, 58 ans, ne semble toutefois disposer que d'une marge de manoeuvre très limitée, dans ce que les analystes considèrent comme une transition graduelle orchestrée et contrôlée par Raul Castro et les autres vétérans de la révolution.

Miguel Diaz-Canel apparaît tous les jours à la télévision publique, suivi par les caméras aussi bien pendant des réunions que lorsqu'il joue au basket-ball avec des écoliers ou écoute les inquiétudes des patients d'un hôpital.

Son approche extravertie contraste fortement avec les habitudes de son prédécesseur, Raul Castro, 87 ans. De nombreux Cubains voient même dans le style de M. Diaz-Canel des similitudes avec Fidel Castro, père de la Révolution cubaine, sans qu'il n'égale toutefois son aura ni qu'il ne fasse preuve de la même liberté de ton.

« Il se rapproche chaque jour un peu plus du peuple, prend directement connaissance des problèmes », dit Lazaro Linares, 45 ans, employé d'un jardin de La Havane géré par l'État et qui dit comme de nombreux Cubains peiner à joindre les deux bouts.

Gestion quotidienne

Au chapitre de l'orientation politique et de la prise de décision, le président Diaz-Canel s'en tient toutefois à la promesse qu'il avait faite lors de son discours d'investiture : Raul Castro, qui demeure à la tête du Parti communiste cubain (PCC) et le chef de la révolution, est impliqué dans toutes les décisions importantes.

Au-delà de l'accent mis sur la volonté de lutter contre la corruption […] il est difficile pour le moment d'identifier un programme politique qui lui est propre. Michael Bustamante, professeur adjoint d'histoire latino-américaine à l'Université internationale de Floride.

C'est par exemple Raul Castro qui dirige la commission chargée de rédiger la nouvelle Constitution du pays.

M. Diaz-Canel a conservé dans son gouvernement deux tiers des ministres qui officiaient sous M. Castro, dont ceux qui disposaient de portefeuilles clés : Défense, Commerce, Affaires étrangères.

« Plutôt que de prendre des décisions stratégiques, Diaz-Canel acquiert des responsabilités dans la gestion quotidienne du gouvernement », note un ancien analyste du gouvernement cubain, désormais maître de conférence à l'Université du Texas.

« Combien de temps cette situation va-t-elle durer? Tant qu'elle convient à Raul Castro et à [Jose Ramon] Machado Ventura », numéro deux du PCC prônant un communisme radical, a ajouté Arturo Lopez-Levy.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel lors d'une rencontre avec le président vénézuélien, Nicolas Maduro, en mai. Photo : Reuters/Marco Bello

« Plus captif que capitaine »

Miguel Diaz-Canel devrait disposer d'une véritable marge de manoeuvre pour mettre en place ses politiques lorsqu'il succédera à Castro à la tête du PCC, en principe lors du prochain congrès prévu en 2021.

À ce moment-là seulement, M. Diaz-Canel pourra montrer son vrai visage, pour le moment masqué par les compromis, les peurs et la feuille de route dictée par d'autres. Yoani Sanchez, bloggeur dissident et directeur du site 14ymedio.

Le chef d'État a donné quelques indications laissant supposer qu'il lancerait dans le futur davantage de réformes pour améliorer le niveau des revenus sur l'île, précipitée au bord du chaos au début des années 1990 quand l'explosion de l'URSS a privé Cuba de son soutien politique et économique.

Plus des deux tiers des Cubains travaillent dans le secteur public pour un salaire mensuel moyen d'une trentaine de dollars. Voyager ou utiliser Internet pour un dollar de l'heure est un luxe que peu peuvent s'offrir.

Raul Castro a entrepris des réformes du secteur privé, des règles de propriété et d'investissements, et a rationalisé l'utilisation du foncier public. Mais il a été confronté à la frilosité et au conservatisme de certains membres du Parti communiste, et aux lourdeurs bureaucratiques.

Miguel Diaz-Canel a fait appel à de nouveaux responsables pour s'occuper des questions économiques domestiques, selon l'enseignant et expert du gouvernement cubain William LeoGrande.

Jusqu'à présent, note cependant Richard Feinberg, analyste de l'institut Brookings, il a été « plus captif que capitaine ».