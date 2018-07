Dans le cadre d’une enquête historique portant sur des incidents survenus il y a plus de 30 ans et mettant en cause deux victimes de sexe masculin, âgées de 8 et 9 ans à l’époque des faits, l’accusé a été inculpé de 6 chefs de grossière indécence.

Les victimes se sont manifestées auprès de la police en décembre 2017.

Les enquêteurs craignent que M. Sullivan ait pu faire d’autres victimes par le passé, à partir de 1972 et jusqu’en 2018.

Le Service de police d’Ottawa encourage toute personne ayant des renseignements sur cette affaire à se manifester en appelant au 613-236-1222 poste 5760, ou par courriel à mcm@ottawapolice.ca