Gabriel Arcand se considère comme un acteur, et non un comédien. Pour expliquer la distinction qu'il fait entre les deux, il reprend la vision du réalisateur français François Truffaut. « Un comédien prend des engagements et a sa vie à côté ça (...). Un acteur ne fait pas cette différence-là. Un acteur a sa vie et son travail, et puis les deux sont liés. »

Pour la première fois dans une série télévisée

Il a davantage l’habitude de travailler pour des films d’auteur que sur des plateaux de télévision, mais il a accepté un contrat plus grand public avec son rôle dans la populaire série Au secours de Béatrice, qui a pris fin ce printemps après quatre saisons.

« C’était probablement la première fois que je faisais, pour la peine, de la télévision en 65 ans, affirme-t-il. C’était un peu drôle pour moi de m’impliquer dans ça, mais en même temps, j’étais très content. »

« La télévision, c’est très différent du cinéma et encore plus différent du théâtre parce que ça va très vite […]. Je n’étais pas habitué à ça, au cinéma, on prend du temps, on discute avec le réalisateur, c’est des œuvres d’auteur d’habitude ce que je fais […]. »

De 1981 à 1986, Gabriel Arcand a joué successivement dans trois films marquants de l’histoire cinématographique québécoise : Les Plouffe, Le crime d’Ovide Plouffe et Le déclin de l’empire américain, les deux derniers ayant été réalisés par son frère.

Ce sont des choses qui s’enchaînent, il n’y a pas de révélation subite, le travail c’est le résultat de beaucoup d’années, de rencontres et de contacts que tu as avec des gens. Gabriel Arcand

Au grand écran, par hasard

Il raconte, avec humour, qu’il est arrivé au cinéma un peu par hasard, en raison de sa mère.

« Je faisais déjà du théâtre [avec l’acteur et metteur en scène Paul Buissonneau depuis 1967 et au collège]. Ça se savait dans la maison. […] [Mon frère Denys] rêvait toujours de faire des films de fiction, il en parlait à la table le dimanche midi. Donc sachant qu’il allait tourner son premier film […] ma mère évidemment, comme une bonne mère, [lui] a dit "mais donne-lui donc un petit rôle". Là mon frère était exaspéré, il se disait "Ah non! Franchement". Et finalement, il m’a donné un petit rôle et c’est comme ça que j’ai commencé. »

Malgré cela, il considère toujours ses apparitions à l’écran comme anecdotiques, alors que le théâtre est au centre de sa vie. « Toujours, le cinéma a été comme parallèle. Je faisais ma vie dans le sillon du théâtre et, une fois de temps en temps, j’avais un film, ça me donnait des sous, et c’était des projets intéressants. »

« Si vous voulez faire de l’argent, ne faites pas du théâtre », prévient-il.

L’acteur se produira dans Écoutez nos défaites, pièce adaptée du roman du même nom de l’écrivain Laurent Gaudé, au Théâtre Prospero en septembre 2018.