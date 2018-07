Le juge Dana Sabraw de la Californie avait précédemment ordonné au gouvernement de réunir les familles « éligibles » avant 18 h 00 (HAE), jeudi.

Lors d’une audience tenue vendredi, il a confirmé que l’objectif avait été atteint par les autorités, qui ont réussi à réunir plus de 1800 enfants de 5 ans et plus séparés de leurs parents. Les 700 enfants toujours séparés le sont pour des motifs raisonnables – liens familiaux non confirmés, antécédents criminels ou maladies contagieuses –, a indiqué jeudi le département américain de la Santé et des Services sociaux.

Le juge Sabraw a indiqué que le gouvernement « mérite d’être félicité », mais a également souligné que 400 enfants devaient maintenant être réunis avec leurs parents déjà expulsés des États-Unis.

Il s’agit d’une « deuxième étape » pour les États-Unis, qui devront également mettre en place « un protocole » pour qu’une telle situation « ne se reproduise plus », a estimé le juge.

« Trouver les parents au Mexique et en Amérique centrale sera une tâche longue et difficile », avait pour sa part prévenu jeudi Stephen Kang, avocat de l'ACLU, l’organisation de défense des droits civiques qui a porté plainte contre le gouvernement américain.

Difficile de transmettre des informations aux États

Dans le cadre d'une procédure ouverte devant un tribunal fédéral, cette fois-ci à Seattle, l’administration américaine a affirmé vendredi qu’il lui serait difficile de transmettre aux États des informations détaillées concernant les enfants séparés de leurs parents.

Une douzaine d'États américains s'opposant à la politique d'immigration du président Trump ont demandé au gouvernement de fournir les listes des enfants séparés de leurs parents à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ainsi que le lieu d'hébergement de chaque enfant, des informations sur les parents et les plans de l'administration pour les réunir.

Récolter ces informations nuirait aux efforts de l’administration pour réunir les familles puisque les agents fédéraux devraient procéder manuellement pour effectuer un recensement de tous les enfants, a estimé un représentant du département américain de la Santé et des Services sociaux.

Il n’y aurait aucun moyen de procéder de manière informatique pour la création de listes, puisque les systèmes du département ne peuvent interagir de manière efficace avec ceux des services de contrôle d’immigration et des douanes (ICE), a indiqué un responsable de l'ICE qui a parlé à Reuters.

D’avril à juin, l’administration du président américain Donald Trump a appliqué une politique de « tolérance zéro », entraînant le déplacement et la détention de milliers de personnes entrées illégalement aux États-Unis. De 2300 à 3000 enfants ont ainsi été séparés de leurs parents et placés dans des centres gouvernementaux.

L'indignation a été telle aux États-Unis et dans le monde que le président Trump a été obligé de revoir sa décision en juin, en interdisant par décret la séparation systématique des familles.