Dès demain, une pluie d'étincelles multicolores va illuminer le ciel de English Bay à Vancouver. Le festival annuel des feux d'artifice revient pour une 28e fois, et cette année, l'Afrique du Sud ouvrira le bal.

À la veille de la première des trois nuits de spectacle, des pyrotechniciens préparent scrupuleusement les artifices dans une barge au milieu de la baie.

Avec délicatesse, les artificiers manient leur attirail. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Les artificiers disposent d'une panoplie d'engins pyrotechniques. Ils déposent l'explosif et sa poudre à l'intérieur de tubes en acier reliés par une mèche qui brûle à près de deux mètres par seconde.

Des rangées de tubes de différentes tailles en acier, appelés mortiers, servent de contenants pour les explosifs. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Des tubes plus longs et fins, appelés chandelles, permettent d'envoyer le tout dans les airs. Cela rend possible de faire plusieurs effets spéciaux à la fois.

Les artificiers ouvrent le bal à l'aide d'un déclencheur électrique commandé à distance par ordinateur. Le jour du spectacle, il suffit ainsi d'appuyer sur un seul bouton.

Quatre techniciens restent sur place pendant le spectacle pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Si des explosifs ne fonctionnent pas, ils peuvent les activer manuellement.

Pendant des semaines de préparations, les artificiers définissent les angles de direction des projectiles, synchronisent la musique avec l'enchaînement des feux.

L'Afrique du Sud, la Suède et la Corée du Sud ont été sélectionnées pour participer à ce festival.

D’après un reportage de Nora Chabib