Cette année : 45 000 $ de dommages. L'année passée, c'était 20 000 $. Une fois de plus, Yvon Mador, doit rénover son sous-sol.

« Mes planchers, mes murs, mes armoires, ma cave étaient finis », déplore-t-il. Alors qu'il venait à peine de terminer les travaux entamés à la suite des inondations d'octobre, tout est à recommencer.

Des résidents de son secteur estiment que la présence de remblai depuis plusieurs mois dans le ruisseau Wabassee pourrait être reliée à cette situation.

En attendant d'exécuter les travaux de réparation de sa résidence, M. Mador espère qu'il ne sera pas victime d'une troisième inondation.

La Ville a un rôle à jouer

La mairesse suppléante de Gatineau, Louise Boudrias, demande une analyse du ruisseau pour comprendre la cause des refoulements d'égouts.

« Nous, on va poser les questions si effectivement, le ruisseau est une cause de ça, et si oui, je pense qu'on va prendre les mesures nécessaires », a-t-elle dit.

Mme Boudrias souhaite toutefois obtenir l'information des spécialistes qui sont capables de faire cette évaluation pour être en mesure d'avoir des propositions.

« Après, le conseil décidera si on va de l'avant avec les investissements nécessaires et si ça va avoir un impact », a conclu la mairesse suppléante.

Dans le cas d'inondations répétitives, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) peut faire des recommandations aux municipalités.

Line Crevier, responsable des affaires techniques au BAC, a indiqué que souvent ce sont les municipalités qui doivent intervenir et corriger leurs infrastructures.

« Si c'est vraiment récurrent, des fois c'est les municipalités qui ont des choses à faire », a-t-elle expliqué.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka