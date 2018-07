Il pourrait notamment rendre leur achat plus difficile et permettre aux municipalités d'adopter leurs propres règlements à cet égard.

Selon un représentant gouvernemental bien au fait du dossier, de telles idées sont soupesées depuis plusieurs mois pour fignoler le projet de loi déposé en mars dernier, mais les réflexions se sont intensifiées après la tragédie survenue dimanche dernier dans la plus grande ville du pays.

Un policier surveillant la scène au lendemain de la fusillade mortelle du 22 juillet. Photo : La Presse canadienne/Christopher Katsarov

Deux personnes ont été tuées et treize ont été blessées dans la fusillade, qui a mené à la mort du tireur et qui a secoué le quartier torontois où elle s'est produite.

Deux jours plus tard, le conseil municipal de Toronto a adopté une motion pour demander au gouvernement fédéral d'interdire la vente des armes de poing dans la Ville Reine.

Le projet de loi présenté l'hiver dernier élargirait la portée des vérifications d'antécédents pour ceux qui veulent se procurer une arme à feu.

Il exigerait aussi des vendeurs qu'ils gardent un registre des transactions et de leur inventaire, et des acheteurs, qu'ils présentent un permis.

Mais le gouvernement envisage d'adopter d'autres mesures.

La Police provinciale de l'Ontario présente les résultats de saisies, lors d'un point de presse en 2017. Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Il y a présentement trois catégories d'armes au Canada : les armes à feu sans restriction (les carabines et les fusils de chasse), les armes à feu à autorisation restreinte (les armes de poing et certains fusils semi-automatiques) et les armes à feu prohibées (les armes de poing avec canon et les armes automatiques).