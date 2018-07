« Deux pompiers sont morts dans l'incendie Carr. Un sous-traitant privé qui opérait un bulldozer est mort hier [jeudi] après-midi et un pompier de la ville de Redding dans la soirée », a indiqué un porte-parole du département californien des forêts et de protection contre les incendies (Cal Fire).

Les autorités ont ajouté que le brasier baptisé « Carr » avait franchi le fleuve Sacramento et envahi la partie ouest de Redding, qui compte 90 000 habitants.

« Le feu se déplace si rapidement que les forces de l'ordre procèdent à des évacuations le plus vite possible. Il y a eu des blessés chez les civils et les pompiers », a précisé cette même source. Vendredi, quelque 37 000 personnes faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation.

Le feu qui a démarré lundi a détruit une superficie 18 000 hectares, réduit en cendres 65 bâtiments et en a endommagé 55. Près de 500 autres bâtiments sont menacés alors que le feu n'est circonscrit qu'à 3 %.

La Californie a subi d'importants feux de forêt ces dernières années, dont l'incendie « Thomas » en décembre dernier, l'un des plus dévastateurs de son histoire.