Un texte d’Isabelle Larose

Plusieurs vétérans gaspésiens ont pris part à la cérémonie qui se tenait en pleine Journée nationale des vétérans de la guerre de Corée. Voici les souvenirs de quatre d’entre eux, 65 ans jour pour jour après la fin de la guerre.

Le vétéran Gilles Martin, résident de Bonaventure (85 ans)

Le vétéran Gilles Martin consacre de nombreuses heures à retracer les familles d'ex-militaires n'ayant pas reçu les honneurs auxquels ils ont droit. Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

À 19 ans, Gilles Martin était bien loin de la maison familiale de Saint-Elzéar. Ayant joint les rangs de l’armée un an plus tôt, il avait maintenant l’âge d’aller au front. Il est arrivé en Corée en 1952.

Les activités des combats étaient moins importantes, explique M. Martin. On faisait beaucoup de patrouilles dans le no man’s land [zone frontalière avec la Corée du Nord].

Un souvenir revient constamment en mémoire du vétéran Martin : celui des enfants coréens affamés qui se chamaillaient pour avoir accès aux poubelles des camps de militaires.

On mettait nos poubelles près des clôtures pour que les enfants puissent manger nos vidanges. Gilles Martin, vétéran

Toutes les fois que je vais dans un banquet, raconte-t-il, et même chez moi, j’ai cette image-là dans ma tête et elle va rester là tant que je ne ferai pas d’Alzheimer. Ce n’est pas évident de voir ça. Les gens étaient plus pauvres que partout ailleurs dans le monde.

Gilles Martin est l’instigateur de la cérémonie qui s’est tenue à New Carlisle. Durant deux ans, il a mené des recherches à travers le Canada afin de retracer des familles de vétérans n’ayant pas reçu la médaille d’ambassadeur de la paix de leur vivant.

La guerre de Corée, ils l’appellent encore la guerre oubliée. Si on veut que l’histoire se sache, faut en parler , conclut M. Martin.

Le vétéran Hermel Pineault, résident de Saint-François-d’Assise (90 ans)

Hermel Pineault est conscient qu'il a frôlé la mort à plusieurs reprises lors de la guerre de Corée Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

À 22 ans, Hermel Pineault peine à se trouver du travail en Gaspésie. Il quitte donc la région des Plateaux pour s’enrôler dans l’armée.

Après un entraînement à la base militaire de Valcartier et au Japon, il se retrouve dans la péninsule coréenne. Il agit en tant que chauffeur-signaleur.

J’étais rapporteur pour transmettre des messages entre différents endroits à travers les bombes. La nuit, il n’y avait pas de lumière, on ne voyait rien. Hermel Pineault, vétéran

Hermel se souvient précisément d’une mission très dangereuse. Il avait été mandaté pour aller récupérer une bombe ennemie qui n'avaient pas explosée.

Les bombes tombaient proche, explique le vétéran Pineault. On était chanceux qu’il ne soit pas tombé de bombe dans le camion. On avait une bombe désamorcée dans le Jeep, mais si une bombe nous tombait dessus, on explosait.

M. Pineault a vu un de ses amis d’enfance qui combattaient à ses côtés se vider de son sang après avoir marché sur une mine.

Je pense à ça surtout quand je suis seule tout seul , dit Hermel Pineault.

Le vétéran Charles Cyr, résident de Saint-Omer (87 ans)

Le vétéran Charles Cyr a été particulièrement marqué par une visite dans un orphelinat de Séoul après un bombardement. Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

À 22 ans, Charles Cyr quitte le village de Bréboeuf dans l’arrière-pays gaspésien en raison du manque d’emplois disponibles. Il s’enrôle dans l’armée canadienne au moment où la guerre de Corée fait rage depuis plus de deux.

C’était l’aventure , affirme M. Cyr qui, en tant que fantassin, manipulait des baïonnettes, des couteaux et des revolvers.

Il y avait des bombardements tous les jours , se rappelle celui qui a servi 14 mois en Corée.

Une journée typique c’était de dormir le jour et de tirer la nuit et on ne sait pas sur qui on tirait. Je ne peux pas dire si j’ai tué quelqu’un. Je ne le sais pas. Charles Cyr, vétéran

Quand on faisait des patrouilles, se rappelle M. Cyr, il fallait aller dans le camp ennemi pour faire de l’espionnage. Ça, c’était très dangereux.

M. Cyr se remémore également le terrain extrêmement accidenté dans lequel les militaires devaient se déplacer. Les positions étaient toujours au sommet des montagnes pour avoir une meilleure vue sur l’ennemi , explique-t-il.

Le vétéran de Saint-Omer raconte avoir eu une permission spéciale durant son service pour se rendre à Séoul, dans le but de visiter une amie de la famille qui était religieuse.

C’était après des bombardements, explique Charles Cyr. Elle gardait des orphelins et des amputés de guerre. Il y avait 800 enfants et seulement une douzaine de religieuses pour s’en occuper. Les plafonds étaient défoncés par les bombes. Du sous-sol, on voyait le ciel. Ça m’a marqué.

Le vétéran Renald Boudreau, résident de Caplan (88 ans)

Le vétéran Renald Boudreau faisait partie d'une brigade spéciale lors de son service militaire en Corée Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

Alors qu’il était âgé d’à peine 20 ans, Renald Boudreau a annoncé à ses parents, tout juste avant Noël, qu’il partait combattre en Corée.

Après un entraînement aux États-Unis et au Japon, M. Boudreau arrive en terre coréenne en tant que membre d’une brigade spéciale.

On était des espions. On allait voir ce que l’ennemi faisait. On avait des émetteurs-récepteurs radio et on rapportait ce qu’on voyait du sommet des montagnes. Renald Boudreau, vétéran