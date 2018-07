Un texte Tanya Neveu

Le 19 août 2017, Hugo Blum mettait les pieds pour la première fois au Témiscamingue. Depuis son arrivée, il habite dans une famille de Laverlochère et il cumule les démarches pour obtenir un permis de vacances/travail au Canada.

La population, ça n'a rien à voir avec la France. Ici, les gens sont beaucoup plus accueillants. Il y a du respect entre tout le monde, ce qu'en France on n'a plus. Hugo Blum

Ses parents, toujours en France, effectuent les mêmes démarches depuis de nombreuses années. « Ouf, c'est très très compliqué, s'exclame-t-il. On peut faire tellement de demandes, qu'on ne sait plus quoi faire. Avec tous les papiers qu'il (le ministère de l'Immigration) demande, c'est compliqué. Des fois, on perd presque espoir ».

Services et conseils

Au Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue, plusieurs services sont offerts pour accompagner les immigrants.

L'agent d'attraction et de rétention, Guillaume Gonzalez, explique toutefois que toutes démarches doivent être effectuées auprès d'Immigration Canada. « On fait de l'accompagnement. On ne peut pas remplacer les services d'Immigration Canada. Ce qu'on peut faire pour les immigrants qui sont déjà ici et qui veulent renouveler leurs papiers, on peut les aider et les diriger », explique-t-il.

Il a lui-même quitté la France il y a 9 ans pour s'établir au Québec. « Chaque processus est très long, mais il ne faut pas se décourager. La file d'attente est très longue, mais ça se fait. Il faut s'armer de patience ».

Selon Statistiques Canada, en 2016, on comptait 345 citoyens français sur les 2135 immigrants présents en Abitibi-Témiscamingue.

Ne pas lancer la serviette

« Mon but, c'est de rester ICI », martèle Hugo Blum.

Le hockeyeur ne souhaite pas retourner en France. Il ne compte pas non plus baisser les bras pour atteindre son objectif : s'établir au Canada, encore mieux, au Témiscamingue.