L'hépatice C est comme hypocrite : on ne s'y attend pas, parce qu'on n'a pas de symptômes qui apparaissent , indique Johanne Beauregard, qui a été diagnostiquée il y a 30 ans et qui suit l'un de ces nouveaux traitements qu'on prend par voie orale et qui est offert gratuitement par la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Même si le taux de guérison de ce traitement atteint 95 %, Projet C mise toujours sur la prévention. Amélie Tremblay-Lebel, responsable du Projet C à l'Arche de l'Estrie, rappelle que les sources potentielles de contamination sont nombreuses.

C'est tout le partage de matériel coupant, tranchant, parce que l'hépatite C se transmet par le sang. C'est sûr qu'on va penser au matériel de consommation de drogues comme les seringues, les pipes à crack, les pailles pour sniffer, parce qu'il peut y avoir présence de sang, mais ça peut aussi être les tatous artisanaux et le partage de matériel d'hygiène , résume-t-elle.

En Estrie, de 60 à 70 cas d'hépatice C sont détectés chaque année. L'Organisation mondiale de la santé prévoit avoir complètement éliminé la maladie d'ici 2030.