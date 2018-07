Pour sa part, le gouvernement du Québec avait déjà prévu consacrer un budget de 468 millions de dollars pour la réfection de tronçons de la route et la construction de nouveaux tracés.

Évidemment quand on a la participation du fédéral à 40%, c'est vraiment apprécié. Et ça nous donne de la marge de manœuvre pour investir dans d’autres projets que l’on a à cœur. Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports du Québec

La route 389 fait 570 kilomètres et relie Baie-Comeau à la frontière de Terre-Neuve-et-Labrador.

La route 389 de Baie-Comeau à Fermont Photo : Radio-Canada

L'un des chantiers importants du programme d'amélioration se trouve dès les premiers kilomètres. C'est la création d'un nouveau tracé pour les quatre premiers kilomètres, et l'amélioration de la route actuelle qui suit, jusqu'au 22e kilomètre.

Ce nouveau tracé commence entre les deux secteurs de la Baie-Comeau.

Les travaux pour le premier des quatre kilomètres du nouveau tracé sont déjà bien avancés parce qu'ils ont été commencés l'an dernier, mais les travaux pour les trois kilomètres restants, qui devaient commencer cette année, ont pris un certain retard, selon le gérant de projet du programme d'amélioration de la route 389, André Bernatchez.

Un bout du nouveau tronçon de la route 389 en construction. Photo : Radio-Canada/Olivier Roy-Martin

On va être en appel d'offres seulement l'hiver prochain, indique André Bernatchez. Début des travaux seulement à l'automne 2019. Le 04, il y a beaucoup de milieux mous et humides. Il va falloir attendre que les tassements soient terminés. On ne peut pas ouvrir une route qui tasse encore. La géotechnique n'étant pas une science très précise, on prévoit une ouverture en 2021.

Le nouveau tracé a pour objectif de rendre les premiers kilomètres de la route 389 plus sécuritaires.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin