Un texte de Joëlle Girard

Annoncée récemment, la bonification du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui agit comme filet de protection pour les consommateurs qui ne peuvent obtenir les services qu'ils ont payés, vient d’entrer en vigueur.

« C’est une excellente nouvelle pour les voyageurs. Comme les catastrophes naturelles, les intempéries et les enjeux politiques sont des situations de plus en plus courantes, c’est vraiment un plus », soutient Annie Gauthier, conseillère en communication et porte-parole de CAA-Québec.

Au Québec, on est très gâtés. Si vous regardez ce qui se fait [ailleurs], on est choyés, on est chanceux. Et il faut s’en réjouir. Annie Gauthier, conseillère en communication et porte-parole de CAA-Québec

Il n’y a aucune protection de ce genre dans plusieurs provinces canadiennes, précise-t-elle.

À la couverture étendue, on ajoute les sommes additionnelles que le client a dû débourser pour des services touristiques de remplacement et les frais de repas ou d’hébergement engendrés par une annulation ou un retard de vol.

Aussi, le délai de six mois précédant tout remboursement est aboli, le plafond de réclamation est rehaussé et les agents de voyages sont désormais tenus d’engager des conseillers en voyages titulaires du certificat requis.

Depuis 2004, le FICAV rembourse un client lorsque : L’agence de voyages avec laquelle il a fait affaire fait faillite;

Il n'a pas reçu le service de transport, d'hébergement ou tout autre service touristique qu'il a acheté;

Il se trouve dans une situation nécessitant un départ immédiat ou un rapatriement;

Il a reçu des services non conformes à l'entente convenue avec l'agent, qu’il a eu gain de cause contre lui et que ce dernier refuse de respecter le jugement.

À noter que ces protections ne sont offertes qu’aux voyageurs qui font affaire avec une agence de voyages détentrice d’un permis de l’Office de la protection du consommateur (OPC).

On en compte actuellement près de 800 dûment enregistrées, pour un chiffre d’affaires de 13,6 milliards de dollars en 2017, selon l’OPC.

« Les gens veulent avoir la paix d’esprit, c’est beaucoup pour cela qu’ils font affaire avec une agence de voyages. S’il y a un pépin à l’étranger, ils veulent être capables de composer un numéro de téléphone et d’avoir quelqu’un à l’autre bout qui va régler le problème pour eux », explique la porte-parole de CAA-Québec.

Elle cite d’ailleurs en exemple tous les ouragans qui ont gâché les vacances de nombreux Québécois l’été dernier.

« Il y a beaucoup de personnes qui n’ont pas pu être remboursées, affirme Mme Gauthier. D’autres ont dû se contenter de la politique du transporteur aérien ou du grossiste. Toutes les entreprises ont leurs critères, leurs limites, leurs exclusions. Il y a des personnes pour qui ça a été la catastrophe, en ce sens qu’ils n’ont pas pu avoir l’indemnité qui représentait la perte. »

Le FICAV ne se substitue pas à d’autres types de protection, comme une assurance privée, rappelle toutefois Mme Gauthier.

Protection gratuite

Depuis sa création, le FICAV a versé plus de 10,7 millions de dollars à près de 22 600 voyageurs québécois, selon les données les plus récentes fournies par l’OPC.

Ces indemnisations sont majoritairement liées à la fin des activités de plus d’une cinquantaine d’agences de voyages ou de fournisseurs de services.

Le FICAV est financé par l’entremise des contributions des consommateurs, qui équivalent à 1 $ par tranche de 1000 $ de services touristiques vendus.

À partir de 2019, ce montant ne sera toutefois plus perçu, la protection du FICAV sera donc gratuite pour les clients d’agences de voyages.

Les provisions du Fonds s’élèvent présentement à 155 millions de dollars.