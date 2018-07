Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Le Musée du Bas-Saint-Laurent reçoit donc un montant de 296 000 $ de Québec pour renouveler son offre au public. Au total, l'investissement nécessaire pour cette nouvelle exposition permanente est de 400 000 $.

Cela fait maintenant des années que le Musée souhaite recevoir du financement pour une nouvelle exposition permanente. Depuis que je suis arrivée en poste en 2014, j'ai hâte que l'appel de projets pour le soutien des expositions permanentes soit ouvert , admet Mélanie Girard, directrice générale du musée.

Notre exposition permanente date de 2006. En général, une exposition du genre a une durée de vie qui se situe entre cinq et dix ans. Vous comprendrez qu'on voulait se mettre au goût du jour. Mélanie Girard, directrice générale du Musée du Bas-Saint-Laurent

Considérant que l'exposition permanente représente un lien avec les gens de la région, Mme Girard estime que l'exposition permanente actuelle, intitulée Intersections, n'avait plus le même attrait.

C'était une belle exposition, très en lien avec les nouvelles technologies, lorsqu'elle a été lancée. Mais là, nous sommes rendus ailleurs , tranche Mélanie Girard.

Pour la prochaine exposition permanente, le Musée du Bas-Saint-Laurent souhaite mettre en valeur une collection de photos anciennes. Notre titre de travail est Noir et blanc : une histoire colorée du Bas-Saint-Laurent. On verra si c'est le nom qu'on gardera ou si ça changera au fil du temps annonce Mme Girard.