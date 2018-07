Le rôle avait été créé pour aider l’industrie de l’automobile de l’Ontario. L’ancien haut dirigeant de Toyota Canada avait été choisi pour remplir cette fonction.

Le mandat de M. Tanguay s’est terminé en mars, alors que les libéraux provinciaux étaient toujours au pouvoir. Le gouvernement conservateur de Doug Ford n’a toujours pas dit s’il le remplacera.

Le gouvernement n’a toujours pas été transparent avec nous quant à la personne qu’ils comptent embaucher pour remplacer M. Tanguay , dit la députée néo-démocrate de Waterloo Catherine Fife, qui est aussi la porte-parole de l'opposition pour le développement économique.

Un conseiller du secteur de l'automobile est quelqu’un qui peut vraiment donner une perspective précieuse aux politiciens en ce qui a trait aux tarifs, au design et à la productivité , dit Dino Chiodo, le directeur national responsable du secteur automobile au syndicat Unifor.

Le fait que M. Tanguay n'est plus en fonction montre qu’on ne se soucie guère de l’industrie automobile et qu’on ne croit pas que les emplois issus de cette industrie sont nécessaires. Dino Chiodo, Unifor

M. Chiodo ajoute que les recommandations du conseiller du secteur de l’automobile aideraient à garder l’industrie profitable et que son départ est significatif.

Dans un communiqué envoyé à CBC, un porte-parole du ministre du Développement économique de l’Ontario écrit que le gouvernement est reconnaissant envers M. Tanguay.

Lorsqu’on demande si un nouveau conseiller sera nommé, la réponse est la suivante :