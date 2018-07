Vincent John Mullee a reçu mercredi une ordonnance temporaire d'interdiction d'opérations de la FCAA, tout comme son entreprise, Vince Mullee Financial Inc.

Le courtier est soupçonné d'avoir vendu des obligations qui n'existaient pas à 13 investisseurs, pour un montant de plus de deux millions de dollars.

Les obligations fictives sont : « BBS-Cameco 25 Year Bonds at 6.5 per cent », « IAP Bond-EXC », et « PGA TSX No. 50 ».

Le directeur adjoint de l'exécution au bureau des services fiscaux de la FCAA, Harvey White, a déclaré qu'il est important de faire affaire qu'avec des courtiers inscrits auprès de l'Autorité ou directement avec l'émetteur des titres financiers.

Un autre signal d'alarme est lorsqu'on vous met de la pression, soyez prudents. Harvey White, directeur adjoint de l'exécution au bureau des services fiscaux de la FCAA

L'autorité prévient que Vincent Mullee pourrait tenter de solliciter des fonds d'autres personnes et appelle à la prudence.

L'organisme invite toute personne ayant des informations à son sujet à la contacter.

L'ordonnance temporaire est en vigueur jusqu'au 9 août 2018, le temps de compléter une enquête.

Avec les informations de Danielle Kadjo