Lors de son allocution, la conjointe de Jon Styres, Lindsay Hill a exhorté les chefs des différentes communautés à rejoindre sa lutte contre la discrimination envers les Premières Nations dans la justice canadienne.

Je demande à tout le monde ici, à tous les chefs, je vous en supplie, de changer ce système cassé pour que des enfants comme Sophie et Zoey n’aient pas à perdre un parent à cause d’une violence aussi absurde. Lindsay Hill,conjointe de Jon Styres

La mère de Jon Styres a quant à elle affirmé que les camions ont « plus de valeur que la vie de mon fils » pour la loi canadienne.

Ce père de famille de 29 ans a été abattu en Ontario par Peter Khill, en février 2016, alors qu’il tentait de voler son véhicule. L’ancien réserviste des Forces canadiennes a été déclaré non coupable de l'accusation de meurtre non prémédité qui pesait contre lui.

La mère de Colten Boushie, Debbie Baptiste, a également dénoncé le dysfonctionnement du système de justice canadien. Elle a, de plus, évoqué les problèmes rencontrés avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC).