Un texte de Piel Côté

Selon le porte-parole du Parti Québécois en matière d'agriculture et d'alimentation, André Villeneuve, cela permettrait aux jeunes producteurs d'éviter plusieurs embûches administratives lors du processus d'achat d'une terre agricole.

Ultimement, la Financière agricole aura alors un maximum de sept jours pour donner son approbation finale au financement d'une terre.

Le député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, estime qu'il est primordial de maximiser le potentiel agricole du Québec.

« Il faut diversifier davantage et augmenter davantage le potentiel agricole par des unités plus petites. Il y a beaucoup de demandeurs d'unités plus petites, il faut favoriser ça, si on veut favoriser la diversification agricole. Alors c'est bon pour l'Abitibi et c'est bon pour le Québec », spécifie M. Gendron.

Du côté de l'Union des producteurs agricoles (UPA), le président de l'association régionale, Pascal Rheault, croit que ce programme sera positif pour son industrie. « Je pense que c'est une bonne chose, souvent les délais sont quand même assez longs. C'est sûr qu'on est toujours à l'écoute des changements qui pourraient accélérer les processus au niveau de la Financière pour l'autorisation des prêts », considère-t-il.