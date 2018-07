Tout est parti d'un cliché pris au Jardin international du Caire et publié sur Facebook par un étudiant. L'image montre l’animal recouvert de rayures dont le noir semble avoir coulé sur son pelage blanc. Elle est rapidement devenue virale.

« Ils sont tellement stupides qu'en peignant un âne en zèbre, ils ont oublié d'appliquer correctement la peinture sur son visage », a indiqué l’internaute sur son compte Facebook.

Selon la BBC, le directeur du zoo a affirmé à une radio locale que les animaux en question étaient bien des zèbres.

Mais un vétérinaire interrogé par le média égyptien Extranews.tv a conclu que les deux animaux que compte l’enclos avaient effectivement été peints. Les ânes se distinguent des zèbres par des oreilles plus pointues et un museau plus foncé.

Cette histoire rappelle celle du zoo chinois qui avait tenté de faire passer un chien pour un lion en 2013.